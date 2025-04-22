Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Как выглядит кресло в гостиной Кортни Кардашян

Кортни Кардашян дополняет гостиную облакообразным креслом Alpha Club Chair от Paulin Paulin Paulin Paulin.

Линии на рыхлом материале делают кресло почти похожим на то, как мы можем представить сидение на облаке.

Изогнутые края кресла плавно перетекают в стеклянные стены дома, которые выходят в зеленый двор. Общий эффект на самом деле потрясающе современный, но в то же время органичный.

Лена Герасинка, эксперт по дизайну в Barker and Stonehouse, объясняет, что мебель со скульптурными элементами и изогнутыми силуэтами была популярна в течение некоторого времени, и это будет продолжаться в следующем сезоне.

Диваны и кресла с мягкими изгибами оказались особенно популярными благодаря своей способности улучшать пространственный поток комнаты, делая пространство более мягким, а следовательно, менее коробчатым и жестким,

– говорит специалист.

Напомним, что гостиная супругов Обам поразила дизайнеров использованием стильного кресла как центрального элемента, создающего уютную эстетику. Кремовый оттенок кресла в гостиной, который выбрала первая леди бывшего президента США, подчеркивает его привлекательность, оставаясь популярным выбором среди владельцев домов.