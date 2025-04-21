Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Как Уизерспун обустроила уголок для чтения

Звезда фильма "Блондинка в законе" опубликовала в инстаграме фото, на котором показала, как выглядит ее уголок для чтения. Так, он имеет эстетику в стиле Ист-Хэмптон.

В частности, в этой зоне размещено полосатое голубовато-кремовое кресло, которое прекрасно сочетается с нейтральным книжным шкафом.

Книжный шкаф является не единственным местом, где Риз хранит свои книги. Заметно, что в этой зоне книги упорядочены в соответствии с цветами с переплетами темно-красных, зеленых, коричневых и черных тонов. Рядом с книгами размещены и фарфоровые украшения.

Кроме этого, актриса добавила торшер, который расположила, чтобы обеспечить нужное количество света для чтения возле кресла.

Напомним, что недавно знаменитость поделилась фотографией своего сезонного стола. Так, актриса показала красивую сервировку стола.