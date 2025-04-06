Риз Уизерспун недавно поделилась фотографией своего сезонного стола. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Риз Уизерспун показала хорошую сервировку стола

Цветы, естественно, занимают центральное место на столе. В частности, выбор пал на разноцветные цветы, которые красиво размещены в узорчатых вазах. На самом же столе постелена голубая скатерть. Вот она вместе с цветами служит основой на столе.

Сочетание цветов, узоров и текстур является ярким и визуально привлекательным, доказывая, что такое смешивание и сочетание – это тренд.

Риз выбрала бело-голубую скатерть, которая обеспечивает идеальный баланс между смелым цветом и нейтральностью.

По мнению экспертов, украшение цветами является одним из лучших способов оживить стол, независимо от того, он размещен в доме, или на улице.

Цветочные композиции позволяют изысканно украсить стол. Это придаст ему красивого и эстетического вида, а пространству подарит нотку свежести.