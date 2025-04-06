Різ Візерспун нещодавно поділилася фотографією свого сезонного столу. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Різ Візерспун показала гарне сервірування столу

Квіти, природно, займають центральне місце на столі. Зокрема, вибір впав на різнокольорові квіткові композиції, які гарно розміщені у візерункових вазах. На самому ж столі постелена блакитна скатертина. Ось вона разом з квітами служить основою на столі, яка привертає увагу.

Поєднання кольорів, візерунків і текстур є яскравим і візуально привабливим, доводячи, що таке змішування та поєднання – це трендово.

Різ обрала біло-блакитну скатертину, яка забезпечує ідеальний баланс між сміливим кольором і нейтральністю.

На думку експертів, прикрашання квітами є одним із найкращих способів "оживити" стіл, незалежно від того, чи він розміщений в будинку, чи надворі.

Квіткові композиції дозволяють вишукано прикрасити стіл. Це надасть йому гарного і естетичного вигляду, а простору подарує нотку свіжості.