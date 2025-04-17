Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Гостиная Барака и Мишель Обамы

Мишель Обама выбрала кремовый оттенок кресла и невозможно возразить, что это хороший выбор. Бывшая первая леди США показывает, насколько кремовый оттенок мебели может быть впечатляющим для закрепления всей комнаты.

Жена 44 президента США соединила кресло с красным ковром со сложным узором, глубоким деревянным журнальным столиком и цветами. Все это беспрекословно создало уютную эстетику гостиной.

Кремовое кресло позволяет "дышать" этим цветам, а его силуэт служит фокусом в пространстве. Это идеальный вид для любого жилого помещения, даже для самых маленьких домов.

Универсальность кремового кресла сделала его любимым среди владельцев домов на протяжении десятилетий и супруги Обам не стало исключением. И как подчеркивают эксперты по дизайну, его привлекательность не ослабнет.

Разместить ковер под стулом (как у Мишель Обамы – 24 Канал) – это отличный способ добавить тепла и текстуры. Используйте окружение кресла, чтобы улучшить его; например, повесьте у него настенный рисунок и поставьте рядом столик и лампу. Это создает стильную и уютную эстетику, подчеркивая акцентное кресло как центральную часть комнаты,

– говорит Паулина Вохас, дизайнер интерьера.

Напомним, актриса Мишель Монаган разместила в своей гостиной кремовый диван, который объединил всю комнату. Именно оттенок сыграл здесь большую роль.