Так, гостиная знаменитости излучает эффект тихой роскоши. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Гостиная Мишель Монаган

Изысканный цвет дивана в гостиной Мишель Монаган выглядит особенно эффектно.

Так, в одном из последних сообщений в инстаграме знаменитости, она лежит на кремовом диване на подушке с полосами песочного цвета. Слева размещена стеклянная лампа с кремовым абажуром, что придает современного ощущения пространства. Также черно-белый рисунок в старинной золотой раме создает переходное ощущение французского кантри. Это выглядит роскошно и дополняет помещение.

Частью, которая объединяет всю эту комнату, является диван. Дизайнер интерьера Нина Лихтенштейн объясняет, что здесь важную роль сыграл оттенок мебели.

Кремовый диван уже давно является символом изысканности и универсальности в дизайне интерьера. Его утонченная элегантность и нейтральный тон делают его основным в гостиных в разных стилях, от минималистичного и современного до традиционного. В то время как тренды приходят и уходят, кремовый диван остается неизменным элементом, который адаптируется к ряду дизайнерских схем,

– говорит специалист.

Она объясняет, что мягкий оттенок дивана и сдержанная роскошь создают идеальную основу для персонализации, позволяя ему идеально вписываться как в модный, так и в классический интерьер.

Цвет дивана, который стоит в гостиной Мишель Монаган является идеальным, чтобы приобщиться к неизменно популярному тренду тихой роскоши. Специалист объясняет, что в помещениях, где царят простота и чистые линии, диван кремового цвета создает "воздух и спокойствие".

"Его нейтральный тон дополняет мягкую эстетику, что делает его идеальным для минималистичного дизайна. В сочетании с изысканной мебелью и несколькими хорошо подобранными аксессуарами кремовый диван выступает как центральный центр, не перегружая комнату", – объясняет эксперт.

Часть того, что делает цвет дивана актрисы вневременным, заключается в том, что он легко вписывается в любую дизайнерскую схему. Классика является классикой не зря, и кремовый цвет дивана знаменитости это подтверждает.

К слову недавно известная теннисистка недавно известная теннисистка Серена Уильямс показала ванную комнату. Она поразила дизайном этого пространства, использовав золотую стену для создания эстетической привлекательности в стиле ар-деко.