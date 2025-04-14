Так, вітальня знаменитості випромінює ефект тихої розкоші. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Вітальня Мішель Монаган

Вишуканий колір дивана у вітальні Мішель Монаган має особливо ефектний вигляд.

Так, в одному з останніх дописів в інстаграмі знаменитості, вона лежить на кремовому дивані на подушці зі смугами пісочного кольору. Ліворуч розміщена скляна лампа з кремовим абажуром, що надає сучасного відчуття простору. Також чорно-білий малюнок у старовинній золотій рамі створює перехідне відчуття французького кантрі. Це виглядає розкішно та доповнює приміщення.

Частиною, яка об'єднує всю цю кімнату, є диван. Дизайнер інтер'єру Ніна Ліхтенштейн пояснює, що тут важливу роль відіграв відтінок меблів.

Кремовий диван уже давно є символом вишуканості та універсальності в дизайні інтер'єру. Його витончена елегантність і нейтральний тон роблять його основним у вітальнях у різних стилях, від мінімалістичного та сучасного до традиційного. У той час як тренди приходять і йдуть, кремовий диван залишається незмінним елементом, який адаптується до низки дизайнерських схем,

– каже фахівець.

Вона пояснює, що м'який відтінок дивану і стримана розкіш створюють ідеальну основу для персоналізації, дозволяючи йому ідеально вписуватися як у модний, так і в класичний інтер'єр.

Колір дивана, який стоїть у вітальні Мішель Монаган є ідеальним, щоб долучитися до незмінно популярного тренду тихої розкоші. Фахівець пояснює, що у приміщеннях, де панують простота та чисті лінії, диван кремового кольору створює "повітря та спокій".

"Його нейтральний тон доповнює лагідну естетику, що робить його ідеальним для мінімалістичного дизайну. У поєднанні з вишуканими меблями та декількома добре підібраними аксесуарами кремовий диван виступає як центральний центр, не перевантажуючи кімнату", – пояснює експерт.

Частина того, що робить колір дивана акторки позачасовим, полягає в тому, що він легко вписується в будь-яку дизайнерську схему. Класика є класикою не даремно, і кремовий колір дивану знаменитості це підтверджує.

До слова нещодавно відома тенісистка Серена Вільямс показала ванну кімнату. Вона вразила дизайном цього простору, використавши золоту стіну для створення естетичної привабливості в стилі ар-деко.