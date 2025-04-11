Зокрема, тенісистка Серена Вільямс підсилила естетичну привабливість простору ванної кімнати цікавим елементом. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Ванна кімната Серени Вільямс

Золота стіна відомої зірки тенісу Серени Вільямс демонструє один із способів, як можна долучитися до тенденції створення ванної кімнати в стилі ар-деко. Водночас це також спосіб додати позачасову розкіш в простір.

До слова, дизайнери пояснюють, що вибраний колір ванної кімнати має зробити вашу ванну кімнату більше схожою на "святилище" або ваш особистий спа.

Фрески та шпалери можуть перетворити просту ванну кімнату на візуально приголомшливий простір, додаючи характеру та інтересу,

– каже Авалана Сімпсон, власник Avalana Design.

Як пояснює фахівець, ви можете досягти відчуття розкоші за допомогою шпалер для ванної кімнати різних відтінків, але золото є одним із найвпливовіших з усіх.

"Золоті або металеві шпалери миттєво привносять розкіш і світло у простір ванної кімнати. Вони чудово відбивають навколишнє світло, що може зробити навіть маленьку ванну кімнату або ванну без вікон світлішою та просторішою, – каже вона.

Стіна Серени Вільямс у її ванній кімнаті є одним із прикладів того, як можна вишукано стилізувати цей образ.

Нагадаємо, що раніше Вільямс також показувала свою гардеробну кімнату, яка демонструє приклад функціональності та стилю. Саме відкриті стелажі слугують прикладом естетично привабливих рішень для зберігання.