Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Homes and Gardens.

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Гостиная Крис Дженнер

Расположенный на простом фоне, изысканной отделке и элегантном дизайне, удивительно спокойный дизайн дома Крис Дженнер является "органическим современным чудом".

Органический современный тренд сочетает в себе простоту и минимализм современного дизайна с элементами природы. Основной акцент делается на создании трендового, но уютного пространства в доме без ущерба для комфорта или стиля. Поэтому, Крис Дженнер очертила свое видение спокойной гостиной.

В общем, есть 3 ключевые элементы для декорирования по этой тенденции дизайна интерьера: декорирование нейтральными, органическими материалами и использование изгибов для придания динамичности.

Мягкие нейтральные цвета составляют основу органичной современной гостиной. Украшение белым, бежевым и сланцевым цветами, а затем добавление вкрапления темных цветов, таких как темно-угольный и насыщенный коричневый, создает дополнительную теплоту и глубину пространства.

Далее органические материалы играют центральную роль в гостиной Крис Дженнер. От дерева и камня до керамики и льна, современная органическая тенденция в значительной степени полагается на органические материалы и природные текстуры, чтобы создать ощущение уюта и тепла в доме, несмотря на преимущественное использование белого цвета.

И последний пункт – современный органический дизайн использует плавные изгибы для создания динамичного ощущения движения и потока. Мягкие силуэты, изогнутая мебель и округлые элементы создают такой эффект.