Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Пентхаус Мика Джаггера

Джереми Ги, управляющий директор Beauchamp Estates, в пресс-релизе рассказывает, что бывший лондонский дом Мика Джаггера предлагает просторные спальни и большие комнаты для приема гостей.

В доме музыканта есть немало чем восхищаться, но его гостиная с красной стеной является наиболее уникальной особенностью. В этом пространстве деревянный L-образный диван контрастирует с уникальным декором стен из красного бархата, а паркет позиционирует себя как вечная идея деревянного пола.



Стильная комната в бывшем доме Мика Джаггера / Фото Beauchamp Estates/GOLDLENS

Общая площадь дома составляет 2495 квадратных футов, высота потолка до 3,12 метра. Квартира с четырьмя спальнями расположена на четвертом этаже здания в эдвардианском стиле под названием Harley House.

Кабинет является также яркой изюминкой пространства, где книжные полки размещены от пола до потолка. Также в помещении очень светло, ведь там установлены большие окна. Кроме этого, в этой комнате есть фиолетовое бархатное кресло, что сразу бросается в глаза.

В то же время ванная комната имеет прохладный, отделанный мрамором фасад с отдельной ванной, расположенной между душем и двойной раковиной.

Гостиная в бывшем доме музыканта элегантная и немного эксцентричная. Кремовые и древесные цвета украшают пространство с великолепным белым камином и люстрой в стиле канделябра, что придает комнате роскошный, традиционный вид. Однако это кресло с леопардовым принтом модернизирует пространство, добавляя игривый оттенок шикарной комнате.

Бывший пентхаус Мика Джаггера / Фото Beauchamp Estates/GOLDLENS

Энергия игривости и элегантности продолжается в еще одной комнате, где бархатный фиолетовый диван контрастирует с цветочным ковром, добавляя нужное количество цвета и узора в комнату в светлых тонах.

Столовая в доме довольно простая, но с нотами изысканности, с длинным деревянным столом. Там также размещены серые стулья с бархатной обивкой и нейтральным ковром, что уравновешивается люстрой-канделябром. Большое произведение настенного искусства в золотой раме добавляет определенного визуального интереса комнате.

В самой спальне присутствует спокойный цвет в виде бирюзы с окрашенной акцентной стеной.

Напомним, что лофт в Сохо, который показали в культовом фильме "Дьявол носит Prada", выставили на продажу за 8,95 миллиона долларов. Это пространство является воплощением шикарной жизни в Нью-Йорке.