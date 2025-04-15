Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Пентхаус Міка Джаггера

Джеремі Гі, керуючий директор Beauchamp Estates, у пресрелізі розповідає, що колишній лондонський дім Міка Джаггера пропонує просторі спальні та великі кімнати для прийому гостей.

В оселі музиканта є чимало чим захоплюватися, але його вітальня з червоною стіною є найбільш унікальною особливістю. У цьому просторі дерев’яний L-подібний диван контрастує з унікальним декором стін із червоного оксамиту, а паркет позиціонує себе як вічна ідея дерев'яної підлоги.



Стильна кімната в колишній оселі Міка Джаггера / Фото Beauchamp Estates/GOLDLENS

Загалом площа оселі становить 2495 квадратних футів, висота стелі до 3,12 метра. Квартира з чотирма спальнями розташована на четвертому поверсі будівлі в едвардіанському стилі під назвою Harley House.

Кабінет є також яскравою родзинкою простору, де книжкові полиці розміщені від підлоги до стелі. Також в приміщенні дуже світло, адже там встановлені великі вікна. Крім цього, в цій кімнаті є фіолетове оксамитове крісло, що відразу впадає в очі.

Водночас ванна кімната має прохолодний, оздоблений мармуром фасад із окремою ванною, розташованою між душем і подвійною раковиною.

Вітальня в колишній домівці музиканта елегантна і трохи ексцентрична. Кремові та деревні кольори прикрашають простір з чудовим білим каміном і люстрою у стилі канделябра, що надає кімнаті розкішного, традиційного вигляду. Однак це крісло з леопардовим принтом модернізує простір, додаючи грайливий відтінок шикарній кімнаті.

Колишній пентхаус Міка Джаггера / Фото Beauchamp Estates/GOLDLENS

Енергія грайливості та елегантності продовжується у ще одній кімнаті, де оксамитовий фіолетовий диван контрастує з квітковим килимом, додаючи потрібну кількість кольору та візерунка до кімнати в світлих тонах.

Їдальня в оселі доволі проста, але з нотами вишуканості, з довгим дерев'яним столом. Там також розміщені сірі стільці з оксамитовою оббивкою та нейтральним килимом, що врівноважується люстрою-канделябром. Великий витвір настінного мистецтва в золотій рамі додає певного візуального інтересу кімнаті.

У самій спальні присутній спокійний колір у вигляді бірюзи з пофарбованою акцентною стіною.

Нагадаємо, що лофт в Сохо, який показали у культовому фільмі "Диявол носить Prada", виставили на продаж за 8,95 мільйона доларів. Цей простір є втіленням шикарного життя в Нью-Йорку.