Про це пише 24 Канал з посиланням на Homes and Gardens.

Дивіться також Пентхаус Міка Джаггера продається за 7 мільйонів доларів: чим вражає інтер'єр оселі рок-легенди

Вітальня Кріс Дженнер

Розташований на простому тлі, вишуканій обробці та елегантному дизайні, напрочуд спокійний дизайн оселі Кріс Дженнер є "органічним сучасним дивом".

Органічний сучасний тренд поєднує в собі простоту і мінімалізм сучасного дизайну з елементами природи. Основний акцент робиться на створенні трендового, але затишного простору в оселі без шкоди для комфорту чи стилю. Відтак, Кріс Дженнер окреслила своє бачення спокійної вітальні.

Загалом, є 3 ключові елементи для декорування за цією тенденцією дизайну інтер’єру: декорування нейтральними, органічними матеріалами та використання вигинів для додання динамічності.

М'які нейтральні кольори складають основу органічної сучасної вітальні. Прикрашання білим, бежевим і сланцевим кольорами, а потім додавання вкраплення темніших кольорів, таких як темно-вугільний і насичений коричневий, створює додаткову теплоту та глибину простору.

Далі органічні матеріали відіграють центральну роль у вітальні Кріс Дженнер. Від дерева та каменю до кераміки та льону, сучасна органічна тенденція значною мірою покладається на органічні матеріали та природні текстури, щоб створити відчуття затишку та тепла в домі, незважаючи на переважне використання білого кольору.

І останній пункт – сучасний органічний дизайн використовує плавні вигини для створення динамічного відчуття руху та потоку. М’які силуети, вигнуті меблі та округлі елементи створюють такий ефект.