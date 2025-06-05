Ці 3 кольори не варто використовувати в інтер'єрі вітальні

Вітальня є невід'ємною частиною оселі. Створення простору, яке втілює одночасно розслаблення та вишуканість, починається з вибору відповідного кольору фарби.

Дизайнери інтер'єру рекомендують уникати певних кольорів фарби, які можуть відволікти від бажаної атмосфери в цьому приміщенні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Кольори, які не варто використовувати у вітальні

Надія Воттс, директорка та засновниця Nadia Watts Interior Design, зазначає, що відтінки сірого були дуже популярними ще десять років тому. Однак вона зазначає, що в сучасному дизайні сірий рідко є оптимальним вибором для декору вітальні. Вона зауважує, що у сучасному контексті сірий часто може сприйматися як нудний.

Йому бракує характеру та яскравості, особливо на стінах. Він робить все монотонним, йому бракує візуальної цікавості та він виглядає плоским,

– зазначають дизайнери.

Подумайте про те, щоб відмовитися від вибору яскравих білих тонів і замінити їх більш нейтральними, які надають глибину і характер. Білі кольори з сірим або синім відтінками можуть створити холодну атмосферу у вашому просторі. Натомість оберіть нейтральну палітру з кремовими або бежевими відтінками – вони створять теплу та затишну атмосферу.



Яскраво білі відтінки – не найкращий вибір для вітальні / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

До неонових відтінків, таких як яскраво-рожевий, аквамариновий і лаймово-салатовий, слід підходити з обережністю. Емі Пельтьє, директор і засновник Peltier Interiors, радить не використовувати надмірно яскраві кольори в житлових приміщеннях.

За її словами, ці відтінки можуть здаватися надто інтенсивними або різкими, особливо в таких приміщеннях, як вітальня, де розслаблення має першорядне значення. Хоча використання цих динамічних кольорів у невеликих декоративних елементах може посилити візуальний інтерес, їх нанесення на стіни може відволікти від заспокійливої атмосфери, яка зазвичай бажана в таких приміщеннях.