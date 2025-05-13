Шикарно та абсолютно позачасово: як Кортні Кардашян облаштувала передпокій

Домовласники завжди намагаються надати гарного естетичного вигляду передпокою. Монохромний вхід в оселю Кортні Кардашян мінімалістичний, але водночас шикарний.

Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Передпокій Кортні Кардашян

Чорно-білий – доволі популярна палітра від кухні до ванної кімнати. Однак ще одним місцем в оселі, де можна його побачити, – це передпокій.

Передпокій Кортні Кардашян мінімалістичний, але водночас шикарний, що показує нам, що це поєднання є найкращим дизайнерським вибором для будь-якого дому.

У цьому просторі білі стіни контрастують зі світлинами та творами мистецтва в чорних рамках, а також чорною фурнітурою на дверях.

Хоча решта простору однорідно біла, включаючи бра на стіні, чорні акценти роблять зону візуально цікавою, а також шикарною.

Дизайнери кажуть, що чорно-білі передпокої – це ідеальне поєднання авантюрного та вишуканого, що створює ідеальне перше враження в домі.

Якщо ви хочете зробити сміливу заяву за допомогою свого входу в оселю та надаєте перевагу темнішим кольоровим гамам, чорно-білий – чудовий варіант,

– пояснює Кеті Куо, засновниця та дизайнерка Kathy Kuo Home.

Дизайнерка Ніна Ліхтенштейн наголошує, що така палітра легко поєднується з широким спектром стилів дизайну.