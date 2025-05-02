Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Як додати кольору до входу в оселю без фарбування

Незалежно від того, чи ви починаєте редизайн будинку, чи придбали або успадкували його, ви можете вирішити, що хочете надати свіжого вигляду передпокою. Так, експерти дали поради щодо того, як додати кольору в цей простір без фарбування.

Шпалери – це один із ефективних способів додати кольору та цікавості передпокою без використання фарби. Кольорові шпалери від підлоги до стелі багатьом можуть видатися надто яскравими, тому, щоб зберегти яскравість простору, подумайте про обклеювання панелей шпалерами.

Ні для кого не секрет, що оздоблення білим кольором точно може додати входу в домівку відчуття свіжості та яскравості, але це може залишити простір "бездушним". Тому встановлення ефектної (різнокольорової) підлоги – чудовий спосіб додати індивідуальності, яка збереже простір яскравим.



Витвір мистецтва – спосіб додати кольору в передпокій / Фото Caroline Brackett / Emily Bolt Photography

Декорування витворами мистецтва – це простий спосіб зробити вхід в оселю яскравішим. Також це є гарним способом вразити гостей вашим особистим стилем.

Багато господарів з побоюванням ставляться до експериментів з кольорами, особливо відразу при вході в домівку. Тож, якщо ви обережно ставитеся до декорування кольором, почніть з малого, а саме – з килима.