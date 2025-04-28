Є декілька цікавих ідей, які допоможуть, коли справа доходить до дизайну та облаштування цього простору. Про це пише 24 Канал з посиланням на house beautiful і house and garden.

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Як облаштувати передпокій

Створіть ілюзію простору

Дзеркало в передпокої розширить простір за рахунок максимального освітлення. Дзеркала відбивають світло, завдяки чому простір може здатися ширшим і світлішим, а також дасть можливість ще раз перевірити свій зовнішній вигляд, перш ніж вийти з дому.

Переосмисліть свій підхід до дизайну

Займаючись переплануванням передпокою, думайте про цей простір так само, як про будь-яку іншу кімнату. Це не просто перехідна зона, де можна повісити пальто – передпокій, як і будь-яка інша кімната, виграє від продуманого використання фарби, пом’якшуючих килимів і доріжок, настінного мистецтва та аксесуарів.

Максимально продумуйте місце для сховища

Коли справа доходить до зберігання в передпокої, багато хто обирає низькі лавки чи настінні куточки. Якщо ж ваш передпокій досить широкий, немає жодних причин, чому б вам не вибрати більш функціональні меблі, як-от гарний комод.

Створіть послідовний потік кольору

Можна вибирати відтінки в межах однієї колірної групи, щоб створити послідовний потік від кімнати до кімнати. Наприклад, на фото блідо-м'ятний зелений з білим використовується у вузькому передпокої, роблячи його світлим і просторим, і він ідеально доповнює темний темно-зелений колір у сусідній вітальні.



Варто приділити увагу вибору відповідно кольору / Фото YesColours

Максимально використовуйте простір на стіні

Зберігайте підлогу в коридорі без захаращення, замість цього використовуйте простір на стіні. Розмістивши там гачки, ви можете розвішувати пальто, капелюхи, сумки тощо.

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Загалом, оскільки коридори, як правило, вузькі, стіни є важливою особливістю. Виберіть теплий колір фарби, щоб надати простору характеру. Також подумайте про додавання настінних світильників для м’якшого світла, ніж те, яке може забезпечити верхнє світло.

Це також чудове місце для демонстрації мистецтва. Якщо у вас достатньо місця, подумайте про столик у передпокій, або консольний столик , який може забезпечити місце для ключів, ваз з квітами, лампи чи інших декоративних предметів.

Нарешті, зберігання в коридорі є абсолютно ключовим, якщо ви хочете підтримувати порядок. Передпокої завжди захаращені взуттям, сумками, парасольками, пальто та іншою атрибутикою.

Лавка з вбудованим знизу місцем для зберігання може бути чудовим вибором, тоді як настінне зберігання або простий ряд гачків можуть добре "працювати" в невеликих приміщеннях. Якщо ж у вас є трохи більше місця в цьому просторі, вішалка чи шафа можуть виглядати досить вишукано.