Який має вигляд кабінет гаранта України, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Кабінет Володимира Зеленського

Кабінет президента знайомий кожному українцю, адже саме звідти Зеленський кожного дня записує вечірні звернення до народу нашої країни.



Зеленський в кабінеті / Фото Офісу Президента

Перше, на що варто звернути увагу у кабінеті, це шеврони. Сам президент у зверненні 25 червня 2023 року розповідав, що ці шеврони йому передають військові, волонтери та рідні наших захисників.

Кожен шеврон – це людина. Людина, яка поставила своє життя стіною проти зла. Людина, яка захищає Україну та українців, нашу свободу та мрію всіх народів жити вільно. Кожен шеврон дає нам історію. Історію битв та стійкості, успіхів та, на жаль, втрат,

– зазначив президент.

Як помітно з фото, цих шевронів чимало і всі вони почеплені на дошках, що розміщені на стінах кабінету. Поблизу них розташовані прапори.

На робочому столі президента лежать акуратно складені документи, а поруч – шкіряне крісло темно зеленого кольору.



Інтерʼєр в кабінеті президента / Фото ОП

Загалом, якщо оглянути колірну гаму, яка панує в кабінеті, то здебільшого переважає саме темно-зелений та коричневий кольори.

Сам Зеленський, відколи посів крісло президента, не звик до блиску і позолоти в кабінеті. Йому не подобається ця полірована латунь та люстри, що розміщені там, про що ідеться в матеріалі американського журналіста Саймона Шустера у виданні Time, яке оприлюднили 24 березня 2025 року.

Український лідер поділився з журналістом, що з радістю б позбувся всіх цих меблів, зніс би пілястри і пофарбував би стелю в білий.

"Але, знаєш, у нас не було особливо часу на ремонт, особливо в останні роки", – розповідав президент України журналісту.

Шустер розповів, що лише в глибині кабінету Зеленського є одне місце, яке для самого президента, здається рідним – це власна невелика кімната. У ній розташоване односпальне ліжко, найнеобхідніші речі та колекція картин, які Зеленський вибирав сам і які є важливими для нього.

У цій кімнаті присутні картини, які не є музейними експонатами, але дуже символічні.

Так, над його ліжком висить полотно, на якому зображено російський військовий корабель, що тоне у Чорному морі.

На іншій картині – українські військові, які воюють на території Росії. Третя картина, як вказує журналіст, – найулюбленіша для Володимира Зеленського. На ній зображений російський Кремль, охоплений вогнем.

"Кожна з них (картин – 24 Канал) – про перемогу", – пояснив український гарант.



Картини в кімнаті Володимира Зеленського / Фото Sasha Maslov, TIME

До слова, місце, де живе Володимир Зеленський, показують дуже рідко. Так, в інтерв'ю у 2023 році телеведучому Дмитру Комарову президент України показав, де мешкає від початку повномасштабного вторгнення Росії.