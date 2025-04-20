В колишньому будинку американської акторки Енн Гетевей кухня і стелажі в ній справді вміють заволодіти увагою і вразити стилем. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Чим особливі стелажі на кухні Енн Гетевей

Колишня домівка американської акторки Енн Гетевей у Нью-Йорку вважається тріумфом архітектурних амбіцій. Розроблена Gramercy Design, бутиковою дизайнерською студією, що базується в Нью-Йорку, мінімалістична кухня знаменитості з вишуканими стелажами вміє зачарувати своїм виглядом.

Архітектор Бен Аллен зі студії Ben Allen підкреслює практичну функцію полиць над стільницею в дизайні кухні.

Ми любимо надавати простір для демонстрації всього, що стосується кулінарії та їжі, тому ми часто створюємо відкриті полиці. На найнижчій полиці буде місце для речей, які використовуються щодня – солі та перцю, олії та оцту, можливо, відкритої пляшки вина та горщиків із травами,

– розповідає він.

Вищі полиці можна використовувати для чарівних чашок, чайників і високоякісного фарфору, а варіації висоти та глибини цих стелажів можуть внести нестандартні штрихи в дизайн.

Кухонні стелажі акторки заввишки 17 футів. Ці полиці мають, безумовно, цікавий вигляд, виступаючи навіть радше як витвір кухонного мистецтва, а не практичний вибір.

До слова, щоб кухня з переважно білим кольором не мала холодний або старовинний вигляд, можна підсилити візуальний інтерес легкими штрихами темно-коричневого, пісочного та бежевого тонів.

До слова відома тенісистка Серена Вільямс показала дизайн своєї ванної кімнати, використавши золоту стіну для створення естетичної привабливості в стилі ар-деко. Золоті шпалери додають вишуканості кімнаті, перетворюючи її на чарівний простір.