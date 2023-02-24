У це важко повірити, однак 24 лютого – рівно рік тому – Росія здійснила широкомасштабне вторгнення на територію нашої держави. В ефірі національного телемарафону журналіст Комаров показав помешкання Зеленського в ОП. Зокрема, його ліжко та особистий простір, інформує 24 Канал.

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Президент живе на роботі під час війни

На кадрах видно, що від офісу Зеленського, де він зазвичай записує звернення та ухвалює рішення, до його ліжка всього одні двері. Якщо туди пройти, можна побачити невеличку кімнатку, у якій є ліжко, умивальник, телевізор, стіл та декілька крісел.

Загалом я тут (в Офісі Президента – 24 канал) живу. Уже рік,

– констатував український лідер.

Водночас з цього ролика стало відомо, що у Володимира Зеленського є парадний костюм, який він планує одягнути, коли Збройні Сили виженуть усіх російських окупантів з наших територій.

Як Зеленський живе в ОП уже рік від 24 лютого: дивіться уривок з національного телемарафону

Велика пресконференція Зеленського 24 лютого

До цієї теми згадаємо, що 24 лютого 2023 року Володимир Зеленський як глава держави вирішив відповісти на запитання журналістів в рамках пресконференції. Зокрема, він озвучив таке: