Оскільки фізично їх зробити більшими не вийде, то візуально точно вдасться. Зокрема, в цьому допоможе вибір відповідного кольору фарби. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Кольори, які візуально зроблять кімнату більшою

Універсальний білий завжди робить кімнату більшою. Проте, слід обирати ніжніший відтінок білого, щоб він виглядав шикарно та розкішно, а не нудно та стерильно.

Багатьом не подобається білий колір і це нормально. Однак можна придивитися до кремового. Це чудовий варіант для створення ілюзії додаткових квадратних метрів.

Теплий брудно-білий або кремовий відтінок – це вічний вибір для маленьких кухонь або коридорів. Це робить простір світлим, відбиваючи максимум світла,

– каже дизайнер.



Кремовий відтінок дозволяє візуально збільшити кімнату / Фото Unsplash

Створити вишуканий і просторий вигляд кімнаті допоможуть коштовні тони. Можна "грати" зі сміливими, глибокими акцентними кольорами, наприклад, подумати про темно-синій для однієї із стін. Відтак, цей спосіб є ідеальним, щоб створити ілюзію глибини.

Пітер Сполдінг, дизайнер інтер'єру та співзасновник Daniel House Club, каже, що йому до вподоби м'який, повітряний синьо-сірий відтінок. "Це ніби небо, що говорить про те, що ваш простір безмежний", – зазначив він.

Стильним відтінком є також зелена шавлія. Цей колір надає натяк на природу. До того ж він ніколи не переповнює простір і додає індивідуальності з балансом.



Зелена шавлія зробить простір стильним і більшим на вигляд / Фото Unsplash

Незалежно від того, яку кімнату ви фарбуєте – дитячу чи навіть домашній офіс, світло-блакитний колір є чудовим вибором для невеликих приміщень, оскільки він виглядає яскравим і повітряним. Цей колір імітує відкритість неба та створює відчуття спокою.

Блідо-сірий може мати гармонійний вигляд в крихітних сучасних інтер'єрах. Він має прохолодний відтінок, добре відбиває світло та поєднується як з теплими, так і з холодними акцентами. Такий відтінок можна розглянути для віталень і кухонь.