Це відтінок, до якого насправді схиляються дизайнери, і важко заперечувати, що він безперечно "запрошує" тепло та індивідуальність у вашу кімнату. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Помаранчеві кухні

Багато домовласників думають, як привнести помаранчеві тони на свою кухню. Є кілька способів додати цей теплий відтінок у ваше місце для приготування їжі.

Пофарбуйте стіни та стелю помаранчевою фарбою

Якщо вам подобаються яскраві кольори на кухні, але ви не хочете, щоб вони переповнювали простір, є варіант. Можна, наприклад, використати кольоровий підхід лише на стінах і стелі.

Будьте сміливими з помаранчевою кухнею

Якщо сміливий, яскравий і барвистий ідеально описує ваш стиль дизайну інтер’єру, можна розглянути, як варіант, повністю кольорову кухню. Загалом, помаранчевий – це колір, який додає тепла, інтересу та багато індивідуальності, тому його використання створить справді цікавий простір-кокон.

У виданні розповіли, що команда студії MMB повністю змінила цю кухню, використовуючи саме такий підхід. Шафи, верхні стіни та віконні рами пофарбовані в один яскравий помаранчевий відтінок для ефектного дизайну.



Повністю помаранчева кухня / Фото Nick Sargent Photography / MMB Studio

Створіть відчуття ретро за допомогою оранжево-білої схеми

Найпростіший спосіб зробити більш барвистий відтінок збалансованим і класичним на кухні – поєднати його з білим. Цей дизайн є чудовим прикладом, де більш яскравий помаранчевий відтінок, який є на нижніх шафках та суцільних шафах, врівноважується білими верхніми шафами, стінами та стільницями.

Тут також є відчуття ретро, ​​яке дуже пасує до всіх тенденцій кухні 80-х і 90-х років, які повертаються.



Поєднання помаранчевого і білого на кухні / Фото Plykea Kitchens/Manuel Vasquez/A Small Studio

Додайте неочікуваного кольору на зону стелажів

Не всі хочуть облаштовувати барвисту кухню, тому додавання лише помаранчевих відтінків – ідеальний компроміс. Це також чудовий спосіб додати несподіваний колір до нейтральної схеми.

На цій кухні просте фарбування задньої частини відкритих полиць у яскравий помаранчевий відтінок надає простору більш унікального відчуття.



Задня частина зони відкритих стелажів в помаранчевому кольорі / Фото Benjamin Moore