Це відтінок, до якого насправді схиляються дизайнери, і важко заперечувати, що він безперечно "запрошує" тепло та індивідуальність у вашу кімнату. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.
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Помаранчеві кухні
Багато домовласників думають, як привнести помаранчеві тони на свою кухню. Є кілька способів додати цей теплий відтінок у ваше місце для приготування їжі.
Пофарбуйте стіни та стелю помаранчевою фарбою
Якщо вам подобаються яскраві кольори на кухні, але ви не хочете, щоб вони переповнювали простір, є варіант. Можна, наприклад, використати кольоровий підхід лише на стінах і стелі.
Будьте сміливими з помаранчевою кухнею
Якщо сміливий, яскравий і барвистий ідеально описує ваш стиль дизайну інтер’єру, можна розглянути, як варіант, повністю кольорову кухню. Загалом, помаранчевий – це колір, який додає тепла, інтересу та багато індивідуальності, тому його використання створить справді цікавий простір-кокон.
У виданні розповіли, що команда студії MMB повністю змінила цю кухню, використовуючи саме такий підхід. Шафи, верхні стіни та віконні рами пофарбовані в один яскравий помаранчевий відтінок для ефектного дизайну.
Повністю помаранчева кухня / Фото Nick Sargent Photography / MMB Studio
Створіть відчуття ретро за допомогою оранжево-білої схеми
Найпростіший спосіб зробити більш барвистий відтінок збалансованим і класичним на кухні – поєднати його з білим. Цей дизайн є чудовим прикладом, де більш яскравий помаранчевий відтінок, який є на нижніх шафках та суцільних шафах, врівноважується білими верхніми шафами, стінами та стільницями.
Тут також є відчуття ретро, яке дуже пасує до всіх тенденцій кухні 80-х і 90-х років, які повертаються.
Поєднання помаранчевого і білого на кухні / Фото Plykea Kitchens/Manuel Vasquez/A Small Studio
Додайте неочікуваного кольору на зону стелажів
Не всі хочуть облаштовувати барвисту кухню, тому додавання лише помаранчевих відтінків – ідеальний компроміс. Це також чудовий спосіб додати несподіваний колір до нейтральної схеми.
На цій кухні просте фарбування задньої частини відкритих полиць у яскравий помаранчевий відтінок надає простору більш унікального відчуття.
Задня частина зони відкритих стелажів в помаранчевому кольорі / Фото Benjamin Moore