Відтак, безлад має тенденцію з'являтися знову і знову, що змушує замислитися над ефективністю ваших організаційних стратегій. Експерти розповіли про низку поширених причин, чому ж ваші кухонні шафи завжди захаращені. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Надлишок покупок

Звісно, ​​багатьом важко встояти перед знижками на якісь продукти або акціями "купи один – отримай ще один безкоштовно". Але це часто призводить до захаращення кухонних шаф.

Купуючи продукти в магазині, купуйте лише ту кількість, яка відповідає вашим потребам, щоб не перевантажувати свої шафи,

– каже експерт.

Пам’ятайте, їжа не зберігається вічно, навіть якщо ми говоримо про макарони чи консервацію. І якщо термін придатності закінчується, ви не можете їсти ці продукти, що в результаті тільки витрачає ваші гроші, а не економить їх.

Відсутність зон

Фахівці вказують, що захаращені шафи часто є результатом відсутності виділених зон і неефективного використання простору. Тому дуже важливо продумати, як його використовувати. Слід продумати, які речі ви частіше використовуєте і тримати їх в межах легкої досяжності, а які рідше – можна поставити дальше.

Загалом краще зберігати часто використовувані продукти в прозорих герметичних контейнерах. Це не тільки зберігає все свіжим, але й дозволяє легко визначити, що потрібно поповнити, коли ви складаєте свій продуктовий список.



Слід продумати що і де зберігати на кухні / Фото Unsplash

Зберігання не тих предметів у невідповідних місцях

Ще однією важливою причиною захаращення кухонних шаф є переповнення важливого місця речами, якими взагалі рідко користуємося.

"Близькість предмета до серця вашої кухні має відповідати тому, як часто ви ним користуєтеся", – вказує експерт.

Професійний організатор рекомендує розміщувати рідко використовувані предмети в місцях, які відповідають частоті їхнього використання. Тож, якщо у вас лежать якісь речі дуже близько, а ви ними не користуєтеся, краще подумати про їх переміщення.

Це зробить ваші шафи, комору та весь простір кухні ефективним,

– каже фахівець.

Ви тримаєтеся за речі, які зламалися

Якщо у вас є стара сковорода, або інші речі, які більше не функціонують добре, краще їх викинути.

У випадку, якщо щось із кухонних предметів функціонує не так, як повинно, настав час попрощатися з цим і тоді ваші шафи будуть менш захаращені.