Зірка "Друзів" розмістила в оселі диван, що є втіленням позачасового дизайну: який він на вигляд

Вибір кольору дивана – важливе рішення, яке може суттєво вплинути на загальну естетику вашої вітальні. Ви можете обрати яскравий, сміливий відтінок або обрати інший підхід з м'якою, нейтральною палітрою.

Кортні Кокс, акторка культового серіалу "Друзі", віддала перевагу останньому варіанту. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Диван у вітальні Кортні Кокс

Акторка опублікувала світлину на сторінці в інстаграмі, де вона у своїй вітальні.

На фото зірка телесеріалу "Друзі" насолоджується моментом відпочинку зі своїми собаками на сірому дивані, що є витонченою основою для решти її житлового простору. Світлий диван далеко не монотонний і не нудний, оскільки він гармоніює з її великими картинами в рамах і створює контраст з вазою з квітами та скульптурами, розташованими позаду нього.

Експерти відзначають, що однією з ключових переваг меблів для вітальні нейтральних кольорів є їхня універсальність.

Експерти з дизайну підкреслюють, що включення сірого, кремового або білого дивану у вітальню може значно покращити сприйняття простору у невеликих приміщеннях, візуально збільшивши його.

"Світлі кольори мають властиву здатність робити кімнату більш відкритою та повітряною. Ці приглушені тони створюють відчуття спокою та умиротворення, водночас дозволяючи кімнаті відчувати затишок", – пояснює Даніель Метьюз, співвласниця Reborn Renovations.