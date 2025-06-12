Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Що можна розмістити перед вікном

Дизайнери зазначають, що "це міф, що вікна завжди мають бути повністю вільними – жодних меблів, жодних перешкод, нічого, що могло б "заблокувати світло". Навпаки продумане використання простору перед вікном – не тільки допустиме, але й може покращити дизайн житлового приміщення.

Тож, які способи використовувати простір перед вікнами радять дизайнери?

Додати диван перед вікном. Спочатку можна припустити, що розміщення дивану біля вікна може бути не найкращим рішенням через його громіздкість, що потенційно може зробити кімнату більш обмеженою. Однак стратегічне розміщення дивану біля вікна може насправді розширити простір, за умови, що решта кімнати не буде захаращена.

Розміщення місць для сидіння, таких як диван або шезлонг, перед вікном не загороджує вид, а запрошує вас до взаємодії з ним,

– зазначають дизайнери.



Перед вікном можна розмістити диван / Фото Unsplash (Collov Home Design)

Декорування рослинами. Включення рослин у домашній декор може значно підвищити естетичну привабливість будь-якого простору. Стратегічне розташування рослин біля вікон не лише додає вишуканості, але й сприяє встановленню унікального зв'язку, даючи можливість одночасно насолоджуватися природою на вулиці та бачити рослини у приміщенні.

Більше того, гра світла крізь листя створює чарівні силуети і тіні, що додає кімнаті приємної атмосфери.

Розмістити стіл. Багато людей розташовують робочі столи біля вікон. Таке розміщення не лише дарує привабливий фон, але й посилює зв'язок із зовнішнім середовищем, позитивно впливаючи на продуктивність і загальний настрій. Таке розташування особливо вигідне в невеликих приміщеннях, де важливо максимально ефективно використовувати кожен квадратний метр.

Можливо, є сенс поставити ліжко навпроти вікна. Розміщення ліжок навпроти вікон стало темою численних дискусій. Однак таке розташування часто може бути функціональним. За словами фахівців, у невеликих кімнатах розміщення ліжка навпроти вікна може бути єдиним можливим варіантом, який дозволяє розмістити всі інші необхідні предмети меблів.

Розглядаючи таку конфігурацію, важливо враховувати пропорції як вікна, так і ліжка. В ідеалі, ширина узголів'я ліжка повинна збігатися з віконною рамою, а його висота – займати нижню третину вікна. Така пропорційність гарантує, що світло буде проникати над ліжком або навколо нього, тим самим покращуючи загальний дизайн.