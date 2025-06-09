Насправді ключ до затишної вітальні далеко не один. Про це пише 24 Канал з посиланням на sampleboard.

Дивіться також Ці 3 кольори не варто використовувати в інтер'єрі вітальні

Як створити затишну вітальню

Вітальні стають дедалі важливішими місцями для відпочинку, оскільки саме в цій зоні домовласники проводять багато часу. Є декілька ключових елементів, які сприяють створенню затишної вітальні.

Розташування меблів – одна з тих речей, яка впливає на те, як люди взаємодіють у просторі. Слід розмістити сидіння таким чином, щоб було зручно спілкуватися, зберігаючи водночас вільний простір для руху.

Додамо, що можна спробувати різні варіанти розташування меблів, перш ніж зупинитися на остаточному варіанті, щоб забезпечити функціональність та привабливість простору.

Важливу роль відіграють колір і текстура. Простори, що пофарбовані в теплі нейтральні тони, створюють відчуття комфорту, тож не дивно, що господарі надають перевагу таким тонам. Вони вибирають такі кольори, які також можуть забезпечити фон для нашарування різних елементів дизайну, зберігаючи при цьому цілісний та скоординований вигляд.

Глибини та візуальної гармонії простору додає поєднання різних текстур. Можна поєднати в'язані пледи з шкіряними меблями або ж покласти оксамитові подушки на диван із лляного матеріалу. Такі контрасти мають змогу зробити кімнату більш затишною та сприятимуть відпочинку.



Колір та текстура – елементи, які варто враховувати при ремонті вітальні / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Освітлення також має вплив на створення затишку у вітальні. У кімнатах, де є тепле освітлення, спостерігається підвищений рівень комфорту, якщо порівнювати їх з просторами із стельовими світильниками. М'яке та легке сяйво настільних ламп створює зони, ідеальні для як для читання, так і для відпочинку.

Додавання природних елементів. Загалом це не лише питання естетики, це ефективний спосіб, який сприятиме затишній атмосфері.

Поєднання зелені, органічних матеріалів та природного світла може перетворити вітальню на справді затишний простір.