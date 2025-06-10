Є декілька застарілих кольорів фарби для кухні, від яких дизайнери інтер'єру буквально втомилися. Про це пише 24 Канал з посиланням на martha stewart.

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Застарілі кольори фарби для кухні

Помаранчевий і гірчично-жовтий – кольори, які часто можуть бути складними для застосування в дизайні кухні. Хоча ці яскраві відтінки колись вважалися теплими і привабливими, зараз вони стали викликати естетику 1970-х років. Попри те, що ці кольори не є поганими за своєю суттю, їх модернізація може бути складною, особливо коли вони використані щодо постійних елементів, таких як шафи або оздоблення стін.

Білі глянцеві кухні набули популярності завдяки своєму свіжому, чистому та сучасному вигляду, особливо у житлових приміщеннях з відкритим плануванням. Відбиваючі поверхні підсилюють світло, створюючи ілюзію більшої та яскравої кухні. Однак, як зазначають фахівці, те саме глянцеве біле покриття тепер може здаватися надто клінічним і невблаганним. Крім того, глянцеві поверхні, як правило, підкреслюють відбитки пальців і плями, що може бути непрактичним.



Білі глянцеві кухні виходять з моди / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Червоні лаковані кухні переживають спад популярності. У сучасному дизайні цей глянцевий червоний відтінок може здатися більш напористим та "агресивним", ніж сучасним.

У невеликих кухнях використання глибоких синіх відтінків може створити відчуття важкості або формальності, що може не відповідати бажаній атмосфері простору, де комфорт має першорядне значення.