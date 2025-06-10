Есть несколько устаревших цветов краски для кухни, от которых дизайнеры интерьера буквально устали. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на martha stewart.

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Устаревшие цвета краски для кухни

Оранжевый и горчично-желтый – цвета, которые часто могут быть сложными для применения в дизайне кухни. Хотя эти яркие оттенки когда-то считались теплыми и привлекательными, сейчас они стали вызывать эстетику 1970-х годов. Несмотря на то, что эти цвета не являются плохими по своей сути, их модернизация может быть сложной, особенно когда они использованы в отношении постоянных элементов, таких как шкафы или отделка стен.

Белые глянцевые кухни приобрели популярность благодаря своему свежему, чистому и современному виду, особенно в жилых помещениях с открытой планировкой. Отражающие поверхности усиливают свет, создавая иллюзию большей и яркой кухни. Однако, как отмечают специалисты, то самое глянцевое белое покрытие теперь может казаться слишком клиническим и неумолимым. Кроме того, глянцевые поверхности, как правило, подчеркивают отпечатки пальцев и пятна, что может быть непрактичным.



Белые глянцевые кухни выходят из моды / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Красные лакированные кухни переживают спад популярности. В современном дизайне этот глянцевый красный оттенок может показаться более напористым и "агрессивным", чем современным.

В небольших кухнях использование глубоких синих оттенков может создать ощущение тяжести или формальности, что может не соответствовать желаемой атмосфере пространства, где комфорт имеет первостепенное значение.