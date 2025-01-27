Кухонні шафи Емми Стоун зруйнували стереотип про білий колір

Скляний стіл і плетені стільці на кухні Емми Стоун поєднують сучасну елегантність із вінтажною витонченістю, і все це у комбінації з монохромними симетричними шафами. Як наслідок – простір випромінює охайність та індивідуальність.

Акторка на прикладі власної кухні показує, що біла фарба на кухонних шафах додає візуального інтересу простору, водночас функціонуючи як порожнє полотно для інших кольорових штрихів у просторі, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість білої кухні Стоун

Емма Стоун додала у простір тонких відтінків завдяки своїй смарагдовій духовці та зеленим рослинам біля раковини. Втім, здебільшого кімната залишається нейтральною. Що справді доповнює білі шафи, так це інші текстурні акценти. Ткані деталі плетених стільців і гребінчаста наклейка над плитою створюють грайливу, але витончену атмосферу.

Ще один спосіб додати контрасту – підлога на кухні. Дизайнерам подобається світла дерев'яна підлога Емми, яка поєднуються з темнішими деталями плетених стільців і дерев'яного столу.

Дерев'яна підлога та білі шафи та стіни – ідеальна пара. Натуральний матеріал дерева є чудовим компаньйоном для білого, чистого і заспокійливого. Разом вони створюють сучасний, позачасовий стиль.

Якщо ви працюєте на маленькій кухні, сміливі візерунки можуть перевантажувати та роботи простір більш тісним. Білий колір, навпаки розширює візуально приміщення. Візерунки доречно додавати у меншій кількості, наприклад, на задній частині кухні.