Кухня Майкла Дугласа схожа на мистецьку галерею: дизайнери у захваті від підходу актора

На кухні зіркового подружжя Майкла Дугласа і Кетрін Зети-Джонс можна побачити вишукане поєднання естетики і функціональності. Особливу роль у просторі відіграють відкриті полиці.

Майкл Дуглас, який мешкає зі своєю дружиною, голлівудською зіркою Кетрін Зета-Джонс, поділився фото їхньої кухні в стилі "спаніфорно", передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Красива і практична кухня Майкла Дугласа

Простір має відкриті стелажі, підсвічені точковим світлом. Ззовні він нагадує галерею, де виставлені розмальовані посудини та прикраси.

Довідка: "Спаніфорно" – це стиль, який поєднує елементи традиційної іспанської архітектури з спокійною, сонячною атмосферою Каліфорнії. Зазвичай він має сільські теплі тони, теракотову плитку, натуральне дерево та невимушену привабливу атмосферу.

Окрім декоративних елементів, на кухні є купа свіжих овочів, готових до приготування. Їх кольори доповнюють відтінки, що присутні на розмальованому посуді.

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Відкриті полиці – це практичний і стильний варіант для планування кухні, а також зручний для приготування їжі. "Коли ви багато готуєте, хочеться мати багато відкритих полиць, щоб усе було під рукою," — каже експерт Бо Хелберг. Кухня не обов'язково має бути великою, як у Дугласа, щоб повторити за ним.

Кухня – душа кожного дому. Щоб вона була не лише стильною, а й зручною, варто ретельно продумати наповнення. На щастя, у VIYAR представлений великий вибір карго, полиць, кошиків, сушок та інших товарів, з якими навіть маленька кухня стане функціональною та трендовою.

Фахівець радить: якщо у вас обмежений простір, поєднуйте відкриті полиці з шафами в кухні.

Крім маленьких кухонь, Хеллберг додає, що відкриті полиці ідеально підходять для темних приміщень, яким потрібні додаткове світло та колір.