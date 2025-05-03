Бабусин затишок у стилі Голлівуд: кухня Міли Куніс підкорила дизайнерів

Кухня зіркового подружжя – Ештона Катчера та Міли Куніс – оформлена у позачасовому фермерському стилі, щоправда у дещо в осучасненій його версії. Саме тому виникає подвійне відчуття: простір має "застарілий" і модний вигляд водночас.

Простір пари беззаперечно сільський – з дерев'яними балками на стелі та природними обробками. Але саме аксесуари, кольорова палітра та меблі роблять його справжньою сучасною фермерською кухнею, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість кухні Міли Куніс

Скляний підвісний світильник, чорний холодильник з латунними ручками та чорні стільниці на кухні Міли Куніс створюють ідеальний баланс між сучасною естетикою та сільською атмосферою. За словами експертів, сучасна кухня у стилі фермерського будинку – чудовий вибір для тих, хто хоче поєднати модний вигляд із вічною класикою.

Який вигляд має кухня подружжя: дивіться фото

Дизайнери зазначають, що класична фермерська кухня цінується за свою теплоту, затишок і позачасовий стиль. Але в сучасних будинках цей вигляд можна підняти на новий рівень за допомогою індустріального акценту — зокрема завдяки використанню металів різних типів.

Один із найпростіших способів оновити фермерську кухню — додати різні метали, зокрема через фурнітуру: ручки шаф, шухляд, змішувачі.

Латунь і мідь додадуть тепла, яке гармонійно поєднується з сільськими елементами, тоді як чорнена сталь або матове чорне покриття можуть привнести індустріальний контраст, надаючи простору сучасного звучання.

Поєднання різних покриттів створює візуальний інтерес і додає глибини кухні. Можна поєднати латунні змішувачі з матовими чорними ручками для шухляд або обрати техніку з неіржавної сталі у контрасті з витяжкою з міді. Головне – це баланс: варто обрати один – два основні метали й додати третій як акцент, аби не перевантажити простір.

Хоча метали додають сучасного звучання, важливо зберегти сутність фермерської кухні. Використання природних елементів, таких як відкриті дерев'яні балки, полиці з відновленого дерева та сільський декор, допомагає залишити простір вірним його витокам. Стиль фермерського будинку – це поєднання краси й функціональності: метали додають витонченості, але вони мають урівноважуватись органічними матеріалами, що створюють тепло й затишок.

Так, Міла Куніс поєднує натуральні матеріали, такі як дерево, з латунню, склом і чорною фарбою і у такий спосіб створює витончену та елегантну кухню.