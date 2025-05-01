Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Енн Гетевей вибрала вишуканий світильний для обідньої зони

Акторка за допомогою сучасної підвісної люстри додала стилю та вишуканості до своєї обідньої зони. Цей світильник однозначно може виразно вразити гостей, водночас створюючи приємне сяйво.

Зокрема, такий світильник привертає увагу у відкритому плануванні, водночас зонуючи обідню частину простору, щоб вона відчувалася відокремленою від вітальні, незважаючи на відсутність фізичних стін.

Не дивно, що яскраві світильники, такі як у Енн Гетевей, отримують схвалення від дизайнерів.

Фахівці пояснюють, що, щоб ще більше підкреслити атмосферу світильника, можна встановити димер, який ідеально підходить для тих випадків, коли потрібно регулювати рівень освітлення під час літніх вечорів.

Однак, попри всю красу, потрібно досить обережно слідувати прикладу акторки у виборі люстри. Якщо вам подобається обідній стіл на кухні, експерти попереджають, що такий великий світильник може вам не підійти.

На кухні може бути доречним і надмірне освітлення, але це залежить від розміру та стилю кухні, а також від особистих уподобань,

– кажуть вони.

За їхніми словами, великі світильники можуть забезпечити достатнє освітлення та створити сміливий дизайнерський акцент, але вони можуть не підійти для маленьких кухонь або тих, що мають більш традиційний стиль. Важливо враховувати масштаб світильника відносно простору та інших елементів дизайну на кухні, щоб забезпечити його доповнення загальної естетики.