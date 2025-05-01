Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Энн Хэтэуэй выбрала изысканный светильник для обеденной зоны

Актриса с помощью современной подвесной люстры добавила стиля и изысканности в свою обеденную зону. Этот светильник однозначно может выразительно поразить гостей, одновременно создавая приятное сияние.

В частности, такой светильник привлекает внимание в открытом планировании, одновременно зонируя обеденную часть пространства, чтобы она чувствовалась отделенной от гостиной, несмотря на отсутствие физических стен.

Неудивительно, что яркие светильники, такие как у Энн Гэтэуэй, получают одобрение от дизайнеров.

Специалисты объясняют, что, чтобы еще больше подчеркнуть атмосферу светильника, можно установить диммер, который идеально подходит для тех случаев, когда нужно регулировать уровень освещения во время летних вечеров.

Однако, несмотря на всю красоту, нужно достаточно осторожно следовать примеру актрисы в выборе люстры. Если вам нравится обеденный стол на кухне, эксперты предупреждают, что такой большой светильник может вам не подойти.

На кухне может быть уместным и чрезмерное освещение, но это зависит от размера и стиля кухни, а также от личных предпочтений,

– говорят они.

По их словам, большие светильники могут обеспечить достаточное освещение и создать смелый дизайнерский акцент, но они могут не подойти для маленьких кухонь или тех, что имеют более традиционный стиль. Важно учитывать масштаб светильника относительно пространства и других элементов дизайна на кухне, чтобы обеспечить его дополнение общей эстетики.