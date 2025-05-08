Кухня Памели Андерсон: дизайнери у захваті від її банкетного сидіння

Кухня Памели Андерсон вражає підходом до використання незручних кутів. Його можна застосувати навіть у маленьких кухнях.

Дизайнери у захваті від монохромної кухні Андерсон на острові Ванкувер. Особливо вони захоплені її банкетним сидінням, яке є одним з найрозумніших прикладів використання "мертвого простору", передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Особливе сидіння на кухні Андерсон

На кухні у Памели Андерсон є незручний кут, який на перший погляд зовсім має вигляд просторої обідньої зони. Проте модель використала банкетне сидіння, щоби створити індивідуальний, новаторський куточок, ідеальний як для швидких сніданків, так і для камерних вечерь (завдяки його комунікативному формату розміщення).

Кухня Памели: дивіться фото

У своїй обідній зоні модель поєднала вигнуте біле банкетне сидіння з дерев'яним сільським столом і доповнила образ яскравим принтом і люстрою. Банкетне сидіння розташоване навпроти антикварних стільців, утворюючи затишний простір для розмов – ідеальне місце для спілкування під час тісних дружніх вечерь.

І хоча дім Памели навряд чи можна назвати тісним, її підхід до облаштування сидіння чудово підходить для маленьких кухонь. Це доводить, що для зони, придатної для прийому гостей, не потрібен надлишковий простір – варто лише розумно використати наявне місце.

Банкетне сидіння, як у Памели, формує кухонні тенденції 2025 року, які залишатимуться популярними і в наступні роки.

Відокремлення обідньої зони від кухні може стати ефективним способом створити спокійний, зручний куточок для сидіння, який стане універсальним фоном як для сімейних вечерь, так і для метушливих сніданків. Це також дозволяє зменшити рівень шуму та безладу під час приготування їжі на кухні.