Актриса та модель Памела Андерсон залишається іконою стилю, і її невимушений шикарний вигляд ідеально відображається в її домівці. Зірка показала свою приголомшливу кухню на фото в Instagram, продемонструвавши своє продумане дизайнерське бачення та майстерність у створенні елегантності, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Дивіться також Унікальне ліжко Дженніфер Еністон: експерти кажуть, що це ідеальний вибір для сну

У чому особливість кухні Андерсон

На світлині акторка в білій сукні, яка гармонує з білими стінами та кухонними шафами навколо неї. Яскравий білий колір контрастує з класичною монохромною плиткою, яку обрамляє традиційне дерев'яне підлогове покриття. Це зіставлення створює відчуття, що острів на кухні є окремою зоною від решти простору – утворюючи ділянку, яка видається більш соціальною, а не лише місцем для приготування їжі.

Який вигляд має кухня Памели Андерсон / Фото Instagram акторки

Окрім зонування кухні, плитка Андерсон вказує на універсальність чорного і білого кольорів – одночасно поєднуючи розкішну простоту і естетику сільського стилю.

Кухня включає розкішну кришталеву люстру, що підкреслює вічні білі дерев'яні балки на стелі.

Дизайнер Ніна Ліхтенштейн пояснила вплив контрастної підлоги на загальний інтер'єр. Вона зауважила, що комбінація візерунків і матеріалів з'єднує простір, привертаючи увагу до острова як функціонального центру, водночас підкреслюючи геометричну красу плитки.

Дизайнер також коментує вибір меблів Андерсон. Вона каже, що чорні металеві повортні стільці з дерев’яними сидіннями відображають гру відтінків, красиво поєднуючи кімнату та забезпечуючи, щоб кожен елемент дизайну виглядав обдумано.

Білі дерев'яні панелі на стінах та натуральні дерев'яні рамки вікон підсилюють загальний естетичний вигляд.

Монохромні плитки є стратегічним дизайнерським вибором для визначення конкретних зон у відкритому просторі. Вони привертають увагу до акцентних елементів, таких як острів.

Ліхтенштейн підсумувала: кухня Андерсон демонструє, як навіть найпростіша чорно-біла палітра може зробити простір виразним і при цьому єдиним, перетворити його на гармонійне поєднання мистецтва та функціональності.