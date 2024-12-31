Спальня акторки містить симетричне ліжко, вбудоване в дерев’яну раму, оточене великими східними абажурами та прикрашене ліловою та небесно-блакитною постільною білизною, передає 24 Канал із посиланням на House and gardens.

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У чому особливість спального ліжка Еністон

Експерти кажуть, що ліжко акторки з піднятою платформою може похвалитися не лише естетикою.

Спальню Дженніфер оформлював відомий голлівудський дизайнер Стівен Шедлі, і його увага до деталей справді вражає. Спокійної кольорової палітри самої по собі достатньо, щоб захотіти залізти в просторе ліжко. Втім, саме дерев’яна рама плінтуса робить основний акцент у кімнаті.

Який вигляд має ліжко Еністон / Фото Стівен Шедлі

Такі ліжка називають платформеними. Вони створені для того, щоб підтримувати матрац безпосередньо на твердому або решітчастому каркасі і нівелювати потребу в пружині. Плінтус з горіхового дерева та піднята платформа додають стильного індивідуального вигляду ліжку, яке особливо поширене у східноазіатських дизайнах.

Ліжка-платформи розташовані нижче, ніж традиційні каркаси ліжок, що робить їх ідеальним вибором для невеликих приміщень, де вони допомагають покращити потік повітря навколо кімнати.

У спальні Дженніфер, однак, підвищена платформа надає ліжку додаткову висоту, що полегшує процес вставання та лягання.

Ліжка-платформи допомагають тримати ваш хребет рівним протягом ночі. Це може бути особливо корисним, якщо ви маєте справу з болем або дискомфортом у спині.