Співачка поділилася в Instagram фото своєї чарівної новорічної ялинки. Дизайнери у захваті від кольорової гамми срібного та золотого кольорів, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Дивіться також Сестра Кейт Міддлтон розповіла, як стильно і економно прикрасити новорічну ялинку

У чому особливість новорічного дерева Карпентер

Ялинка Карпентер – компактна і ніжна завдяки рожево-сріблястим прикрасам. Блискітки та гліттер домінують в її дизайні, з купками мішури та з'єднаними прикрасами, що тягнуться по центру. Білі вогні, що світять зсередини ялинки, підкреслюють об'єм рожевих декорацій. Це ідеальне доповнення до темно-рожевих стін та білих сходів у вітальні співачки.

Чарівна ялинка Сабріни цілком відповідає трендам Нового року 2025 року. Експерти з'ясували, що пошукові запити на рожеві різдвяні прикраси в TikTok та Google мали разючий річний обсяг пошуків — 54,9 мільйона.

Стиліст Джізела Грем запевняє, що рожевий – це одна із головних тенденцій цього року.

Популярність декорування в рожевому кольорі зумовлена його універсальністю.

М’якший і менш очевидний, ніж інші кольори, рожевий ідеально підходить для міні-ялинок і прикрас у багатьох кімнатах, особливо в спальнях,

– пояснює Грем.

Грем рекомендує повісити кульки на різнокольорових рожевих стрічках для додаткового ефекту.