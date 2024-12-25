Дизайнери кажуть, що порада Філіпа Міддлтон щодо економного декорування на Новий рік, якою вона поділилася в статті для Daily Mail у 2012 році, залишається актуальною й досі, передає 24 Канал із посиланням на Woman and Home.

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Філіпа Міддлтон розповіла, як економно і стильно прикрасити ялинку

Молодша сестра принцеси Уельської нагадала, що коли йдеться про новорічні прикраси, головне – це індивідуальний стиль. Світська левиця зізналася, що любить додавати кілька ручних декорацій до своєї ялинки та дому.

Філіпа пояснила, що вона надає перевагу ялинкам, прикрашеним "простими яскравими гірляндами" та "різноманітними кулонами" – дерев’яними, скляними та з фетру, але часто додає й саморобні прикраси, зокрема кульки, покриті тканиною, які є її найулюбленішими.

Піппа вважає, що кулі, покриті тканиною, — це "практичний спосіб оживити прикраси, які виглядають втомленими, і максимально використати залишки тканини".

Як сестра Кейт Міддлтон прикрасила новорічну ялинку / Фото Девід Лофтус

Саморобні тканинні прикраси — це простий спосіб зробити вашу ялинку, перила або дверні ручки більш персональними. Якщо у вас є залишки тканини або старий чохол для подушки, який ви хочете переробити, їх можна порізати і приклеїти до кулі, щоб надати їй нове життя.

Також сестра Кейт зізналася, що вона любить "шишки, вкриті блискітками", повісити на ялинку або використовувати як частину столової композиції в мисках, змішаних з кульками.

Філіпа радить використовувати як декор саморобні прикраси / Фото Девід Лофтус

Щоб створити блискучі шишки як у Піппи, просто нанесіть тонкий шар клею на місця, де ви хочете, щоб блискітки прилипали, і використовуйте пензлик для нанесення вибраного кольору блискіток. Шишки та гілочки падубу можна зібрати під час зимових прогулянок або придбати штучні.

Додавши петлю з нитки чи стрічки, можна перетворити шишки на прості, але ефективні прикраси або створити з них блискучий центральний елемент на столі, як і радить Піппа.

Дизайнери кажуть, що саморобні різдвяні прикраси ніколи не вийдуть з моди. Вони не тільки є стійким способом втілити останні ідеї декорування до Нового Року, але й допомагають заощаджувати гроші та створювати сімейні моменти для творчості, що збережуться на все життя.