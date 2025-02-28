Кухня Раяна Гослінга: дизайнери у захваті від його трюку з плитками

Біла кухня вважається безпрограшним варіантом. Втім, завжди є ризик того, що простір у цьому кольорі може мати занадто стерильний і холодний вигляд. Подружжя акторів Раяна Гослінга і Єви Мендес знайшли цікавий спосіб, як цьому запобігти.

Дизайнери кажуть, що зіркам вдалося "врятувати" свою кухню від банальності завдяки плиткам, які покривають усю задню стіну, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Як Раян Гослін зробив свою кухню цікавою

Плитки Єви та Раяна, попри те, що вони стримані і нейтральні на вигляд, додають у кімнату цікавинки. Їх м'який колір не перевантажує і не псує загальний – "чистий" – стиль простору. Водночас візерунок на плитках миттєво привертає увагу.

Якою є кухня Раяна та Єви: дивіться фото та відео

Плитки – це прекрасні твори мистецтва самі по собі і можуть повністю змінити вигляд кімнати. Використовувати плитки як фартух для кухні – це чудовий спосіб показати і підкреслити їх малюнок та текстуру.

Подружжя обрало нейтральні плитки. Тим часом експерти рекомендують надавати перевагу також і яскравішим кольорам та глянцю.