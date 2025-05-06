3 причини не фарбувати стіни на кухні в білий колір

Дизайн кухні – справа нелегка. І дуже часто, щоб спростити її, ми обираємо білі стіни, адже це безпечний та універсальний варіант. Втім, він необов'язково найкращий саме для нашого простору.

Дизайнери назвали 3 причини не фарбувати кухонні стіни в білий колір, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Коли не варто фарбувати кухонні стіни у білий

Уникайте холодного й стерильного вигляду

Зелений – хороший вибір для кухні / Фото Future

Кухня – це серце дому, вона набагато більше, ніж просто місце для готування. Тут збирається родина, спілкуються друзі, часто це ще й робоче місце. Тому колір відіграє важливу роль у створенні затишної атмосфери.

Через білий колір кухня часом може видаватися холодною та бездушною.

Якщо вам складно повністю відмовитися від білого й перейти до темних чи яскравих кольорів, тоді тональне оформлення – чудовий компроміс. Обирайте теплі відтінки — від кремово-нейтральних і м'яких пастельних до оливково-зелених. Такі кольори створюють затишну, домашню атмосферу й добре працюють як на шафках, так і на стінах.

Знайдіть фарбу на кілька відтінків світлішу за колір кухонних шаф — і ви легко створите стильну, гармонійну палітру, яка матиме продуманий вигляд. Зелений – чудовий вибір, але так само можна використати різні відтінки синього або рожевого для подібного ефекту.

Не давайте недолікам себе видати

Світло-рожеві стіни на кухні – ідеальний варіант / Фото Olive & Barr

Білі кухонні стіни – це катастрофа для родин із юними кухарями, маленькими дітьми або домашніми улюбленцями. Звісно, можна використати найкращі ідеї кухонних фартухів, щоб захистити стіни від бризок під час готування, але чисті білі поверхні однаково залишаються вразливими до потертостей і плям в інших зонах кухні. Дуже темні акцентні стіни також можуть погано приховувати сліди, тому найкраще обрати щось середнє.

Світло-рожевий – чудовий варіант: він – яскравий і привітний, так само як білий, але набагато менш вибагливий до чистоти.

Врятуйтеся від нудної палітри

Кухонні шпалери додадуть простору шарму / Фото Knot & Grain

Якщо ви шукаєте бюджетну ідею для оновлення кухні, почніть саме зі стін. Це набагато доступніше, ніж заміна шаф, коли змінюються тренди або ваш смак. Тому краще залишити меблі нейтральними, а стіни зробити яскравішими. Це означає, що майбутні зміни обійдуться дешевше.

Можливості для декору кухонних стін майже безмежні. Кухонні шпалери додадуть простору шарму. Альтернативно, можна вибрати фарбу з цікавішим ефектом, наприклад, вапняним покриттям. Воно додає текстури навіть у простий нейтральний дизайн і не перевантажує простір.