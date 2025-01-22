Тримач для рушників і підставка для книг: 10 унікальних способів змінити призначення качалки

Легкий спосіб позбутися зайвих речей – це перепрофілювати предмети, які ви більше не використовуєте регулярно. Прийшов час знайти нове застосування старим дерев'яним качалкам.

Якщо вам набридло те, що ваша колекція качалок займає дорогоцінний простір у шухляді, але ви не готові з ними розпрощатися, спробуйте дати їм нове життя через перепрофілювання, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Що можна зробити зі старих качалок

Тримач для рушників: Один з практичних і милих способів перепрофілювати стару качалку – це перетворити її на тримач для рушників. Для цього вам просто потрібно прикріпити качалку до стіни або шафи так, щоб рушник можна було зручно повісити. Ви можете додати декоративні акценти або повісити качалку за допомогою красивої стрічки, мотузки чи дроту.

Використайте качалку як тримач для рушників / Фото Village Shoppe

Тримач для фартухів: Для цього проєкту вам потрібно розрізати качалку навпіл і закріпити її на стіні. Також можна персоналізувати її, прикріпивши до гарного шматка дерева і пофарбувавши його в кольори вашої кухні. Якщо у вас кілька качалок, можна зробити багатогачкову стійку для фартухів.

Зробіть з качалки тримач для фартухів / Фото Etsy

Кухонне мистецтво: Чудова ідея для перепрофілювання старої та цінної качалки – перетворити її на оригінальний елемент кухонного декору. Спробуйте приклеїти старий рецепт до качалки і повісити її за допомогою стрічки. Або ж просто пофарбуйте ручки і закріпіть на стіні, використовуючи кронштейни. Також можна намалювати на качалці красивий дизайн або написати тепле вітання.

З качалки можна зробити кухонне мистецтво / Фото Etsy

Підставка для книг: Потрібно буде розрізати качалки навпіл і прикріпити їх до плоскої та міцної дошки. Після цього можна покрити підставки фарбою. Якщо ви хочете зберегти кухонну тематику, використовуйте ці підставки для кулірнарних книжок.

Використайте качалку як підставку для книг / Фото Etsy

Кухонні вітряні дзвіночки: Для цього проєкту вам потрібно буде просвердлити дірки та прикріпити до качалки міні-гвинтові ока, щоб прикріпити дзвіночки. Дзвіночки можна виготовити з різних матеріалів, таких як намистини, мушлі, гудзики тощо. Наприкінці повісьте вітряні дзвіночки за допомогою мотузки або шнурка.

Качалка стане основою для неймовірного кухонного декору / Фото Etsy

Тримач для чашок: Прикріпивши кілька міцних гачків до старої качалки, ви можете створити тримач для чашок. Це дозволить вам продемонструвати свою колекцію чашок, замість того, щоб ховати її у шафі. Щоб прикріпити качалку до стіни, можна прив'язати мотузку до ручок або використати кронштейни.

Качалка стане неймовірним тримачем для чашок / Фото Etsy

Квітковий горщик: Вирізавши середину качалки, можна перетворити її на милий мінігіршок. Оскільки качалки зазвичай досить маленькі, навряд чи вийде посадити в них більшість рослин через брак місця для ґрунту. Однак ви цілком можете поставити в таку природну ємність штучні рослини або навіть повітряні рослини, яким не потрібен ґрунт для виживання. Не бійтеся пофарбувати качалку, щоб додати їй декоративного вигляду. Поставте готовий горщик-качалку на стіл чи поличку або прикріпіть до стіни.

Перетворіть качалку на оригінальний горщик для квітів / Фото Etsy

Підставка для каструль: Ви можете або прикріпити цілу стелажну конструкцію до качалки, як на зображенні, або додати болти й підвісити кілька каструль і сковорідок.

З качалки вийде чудова підставка для каструль і сковорідок / Фото Iron Accents

Різдвяний вінок: Обгорніть качалку зеленою гірляндою, прикріпивши шишки, або зробіть його ще більш святковим, обмотавши світловими гірляндами. Інший варіант – прикрасити вже наявний різдвяний вінок, прикріпивши до нього стару качалку для додавання старовинного сільського шарму.

Стара качалка може стати основою чи доповненням для різдвяного вінка / Фото Etsy

Святкові прикраси: Можна пофарбувати качалки, наклеїти на них обгортковий папір, обв'язати мотузкою або просто прив'язати стрічки.

З качалок можна зробити новорічні прикраси / Фото Etsy