Дизайнери назвали 5 речей, які здешевлюють вигляд кухонних шаф

Буває, що кухонні шафи мають занадто дешевий вигляд, і це псує загальне враження від простору. Експерти пояснили, чому так трапляється, і що слід робити.

Причини "бюджетного" вигляду кухонних шаф можуть бути різними: від їх матеріалу до декору навколо, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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П'ять причин, чому кухонні шафи некрасиві

Найчастіше кухонні шафи мають дешевий вигляд через застрілу та нудну фурнітуру. Чиимало людей недооцінюють силу кастомізованих ручок і кнопок для шаф. Уважний підхід до вибору особливої фурнітури допоможе перетворити кухні на розкішні та унікальні. Якщо ви не впевнені, яку кухонну фурнітуру обрати, дизайнер кухонь Том Хоулі рекомендує зупинитися на класиці. Він радить купувати ручки з високоякісного полірованого хрому або старовинної латуні. Вони виконують роль прикрас, додаючи гламур та блиск.

На вигляд шаф сильно впливає погане освітлення. Зокрема, на те, як сприймається їх колір. Один єдиний стельовий світильник або різке, надто яскраве світло можуть зробити простір непривітним. Дизайнери радять поєднувати різні типи типів освітлення – підшафне, стельове, настінне.

Якщо ви оновили освітлення та фурнітуру, але шафи, як і раніше, мають дешевий вигляд, то, очевидно, проблема у матеріалі, з якого вони виготовлені. Ламіновані або МДФ шафи часто можуть здешевити вигляд кухні, оскільки їм бракує глибини натуральних матеріалів. Хоча спочатку вони можуть здатися економічним варіантом, насправді їх складно оновлювати, і вони швидше зношуються. Експерти рекомендують обирати дерев'яні шафи. Вони більш довговічні, красиво старіють і можуть бути легко оновлені новим шаром фарби чи лаку.

Неякісні кухонні стільниці псують вигляд і шаф також / Фото Davonport

Інколи причина дешевизни кухонних шаф криється не в них самих, а в речах, що їх оточують. Зазвичай це кухонні стільниці. Зношені або застарілі стільниці, особливо виготовлені з бюджетних матеріалів, таких як ламінат, можуть суттєво вплинути на загальне сприйняття кухні. Навіть якщо самі шафи високої якості, наявність недорогих, пошкоджених або погано доглянутих стільниць може здешевити увесь простір, зокрема вигляд шаф. Дизайнери радять обирати стільниці з мармуру, граніту, мильного каменю, порцеляни.

Також псувати вигляд шаф може фартух на кухні, особливо, якщо він виготовлений зі застарілих плиток, а затирка втратила колір. Заміна плиток може миттєво освіжити весь простір і подарувати нове життя вашим шафам.