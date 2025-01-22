Вже не в моді: 4 застарілих тренди кухонних стільниць, які варто залишити в минулому

Стільниці відіграють важливу роль у загальному дизайні та функціональності вашої кухні. Хоча вони виконують практичну функцію, їхній вплив на естетичну привабливість простору є значним. Тому вибір відповідного стилю та матеріалу є важливим рішенням, яке потребує ретельного обмірковування.

Homes and Gardens проконсультувалися з експертами, щоб визначити тренди, які вважатимуться застарілими у 2025 році, пише 24 Канал.

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Матеріали стільниці, що вимагають сильного догляду

У минулому ми бачили, як тенденції кухні використовували матеріали, які вважаються вимогливими до обслуговування. Це може варіюватися від сприйнятливості до пошкоджень до того, що їх просто важко мити – у будь-якому випадку вони вважаються застарілими у 2025 році.

Наприклад, ідеться про металеві елементи, як-от стільниці з нержавіючої сталі, де, ймовірно, ви витратите більше часу на видалення відбитків пальців і плям, ніж на саме користування кухнею.



Стільниці, що вимагають сильного догляду / Фото Future, Frenchie Cristo Gatin

Важкі профільні стільниці

Попередні тенденції надавали перевагу товстішим стільницям, щоб додати дизайну кухні нотки розкоші. Здається, що цей елемент дизайну в 2025 році втрачає свою привабливість і більше не в моді.

"Важкі стільниці, безумовно, стають менш популярними. Натомість ми бачимо більший інтерес до тонкопрофільних стільниць", – зазначають фахівці.



Важкі профільні стільниці виходять з моди /Фото Future / Nicholas Yarsley

Плитка

Цей кухонний тренд для багатьох дуже привабливий. Однак фахівці кажуть, що незважаючи на свою візуальну привабливість, плиткова стільниця може бути не найпрактичнішим вибором. Крім того, якщо їх не зробити належним чином, вони можуть нагадувати застарілі та надто складні дизайни, які зазвичай асоціюються з 1980-ми роками.

"Стільниці з плитки можуть виглядати красиво, оскільки вони дають вам естетичну свободу вибрати щось унікальне та особисте. Однак, незважаючи на те, що спочатку вони красиві, найчастіше вони такими не залишаються", – каже Річард Давонпорт, керуючий директор Davonport .



Стільниця з плитки / Фото Mosaic Factory

Ламінат

Фахівці кажуть, що рідко можна побачити приклад стільниці з ламінату, яка не виглядає як стільниця з ламінату, і є ймовірність, що з часом вони зроблять кухню застарілою.

Хоча це доступне та просте в обслуговуванні рішення, багато власників будинків відмовляються від пластикових стільниць з ламінату.

"З багатьма варіантами кольорів і стилів, хоча ламінат може намагатися імітувати природні візерунки, знайдені в камені, мармурі або граніті, наприклад, кінцевий результат ніколи не буде однаковим. На відміну від справжнього каменю чи відновленої деревини, поверхня може пофарбуватися або легко пошкодитися, і з часом це означатиме, що вона потребуватиме частішої заміни, що більше вплине на ваш бюджет", – зазначають експерти.



Стільниці з ламінату можуть з часом зробити кухню застарілою / Фото Annie Sloan