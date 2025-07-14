Колись вважався еталоном: названо матеріал кухонних стільниць, який офіційно вийшов з моди

Стільниця – це, без перебільшення, центральний елемент кухонного простору. Вона може як підкреслити сучасність інтер'єру, так і зробити його візуально застарілим. Тому важливо не лише вкластися в бюджет, а й обрати варіант, який не вийде з моди вже найближчим часом.

Варто звернути увагу на те, що штучний кварц сьогодні вважається застарілим матеріалом для кухонних стільниць, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Чому штучний кварц втрачає популярність

Штучний кварц, також відомий як "інженерний кварц" або просто "кварц", – це не природний камінь, а промислово виготовлений матеріал. Він на 90% складається з подрібненого кварцу, решта 10% — це синтетичні пігменти та смоли, які надають колір, герметизують поверхню та захищають її від тепла й плям.

Упродовж останніх років такий матеріал був надзвичайно популярним: різноманіття кольорів, відносно невисока ціна (порівняно, скажімо, з гранітом) і довговічність. Проте нині як дизайнери, так і власники будинків дедалі частіше відмовляються від нього.

Стільниця з кварцу / Фото Bethany Adams Interiors

Однією з ключових причин падіння популярності цього матеріалу є шкідливий вплив виробництва на працівників. У дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Internal Medicine у 2023 році, було зафіксовано випадки летального силікозу внаслідок вдихання кварцового пилу. Через це виготовлення кварцових стільниць зазнало критики, а з липня 2024 року в Австралії взагалі заборонено використання інженерного каменю з міркувань безпеки праці.

Крім етичних проблем, є й практичні недоліки. Хоча штучний кварц не пористий і стійкий до плям, він чутливий до високих температур – а це суттєвий мінус для кухонного простору. Також матеріал часто має занадто штучний вигляд, через що кухня може втратити індивідуальність.

Альтернативою кварцу слугує натуральне каміння, таке як граніт чи кварцит.