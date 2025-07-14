Стоит обратить внимание на то, что искусственный кварц сегодня считается устаревшим материалом для кухонных столешниц, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Почему искусственный кварц теряет популярность

Искусственный кварц, также известный как "инженерный кварц" или просто "кварц", – это не природный камень, а промышленно изготовленный материал. Он на 90% состоит из измельченного кварца, остальные 10% - это синтетические пигменты и смолы, которые придают цвет, герметизируют поверхность и защищают ее от тепла и пятен.

В последние годы такой материал был чрезвычайно популярным: многообразие цветов, относительно невысокая цена (по сравнению, скажем, с гранитом) и долговечность. Однако сейчас как дизайнеры, так и владельцы домов все чаще отказываются от него.

Столешница из кварца / Фото Bethany Adams Interiors

Одной из ключевых причин падения популярности этого материала является вредное воздействие производства на работников. В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Internal Medicine в 2023 году, были зафиксированы случаи летального силикоза в результате вдыхания кварцевой пыли. Поэтому изготовление кварцевых столешниц подверглось критике, а с июля 2024 года в Австралии вообще запрещено использование инженерного камня из соображений безопасности труда.

Кроме этических проблем, есть и практические недостатки. Хотя искусственный кварц не пористый и устойчив к пятнам, он чувствителен к высоким температурам – а это существенный минус для кухонного пространства. Также материал часто имеет слишком искусственный вид, из-за чего кухня может потерять индивидуальность.

Альтернативой кварца служит натуральный камень, такой как гранит или кварцит.