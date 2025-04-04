3 кухонних тенденції, які дизайнери не рекомендують

Без перебільшень кухня є серцем дому. Це місце, де не тільки готують їжу, а часто створюють спогади, сидячи з друзями чи родиною за чашкою кави і говорячи про все на світі.

Тож цей простір повинен бути як функціональним, так і естетично привабливим. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Плаваючі полиці

Крістін Фарнан, засновник Ridge Residential Design, каже, що плаваючі та відкриті полиці – це "легкий спосіб перенапружитися через неорганізовану полицю".

Відкриті стелажі є великою тенденцією для кухонь, але занадто багато відкритих стелажів може створити хаотичний візуальний безлад, якщо полиці не будуть постійно прибрані та організовані,

– каже Крістіна Джаквінто, професійний організатор.

Хоча плаваючі полиці створюють відчуття простору, але вони просто не практичні для більшості домогосподарств.

Тенденція повністю білої кухні

Повністю білі кухні були популярними для сучасного, мінімалістичного тренду, але вони впали в немилість дизайнерів.

"Мені не подобається тенденція повністю білих кухонь, тому що вони вимагають технічного обслуговування і можуть здаватися стерильними", – висловився один експерт.

За його словами, відсутність контрасту може зробити повністю білу кухню не надихаючою. І хоча вони чудово виглядають на фотографіях, повністю білі кухні також показуватимуть кожен розлив чи пляму.



Дизайнери не рекомендують робити повністю білу кухню / Фото Unsplash

Надмірно декоративні плитки

Надмірно декоративні панелі плитки можуть перевантажувати простір або ускладнювати оновлення зовнішнього вигляду кухні в майбутньому.

Надмірно прикрашені кахельні панелі можуть додати простору індивідуальність, але вони можуть легко зіткнутися з іншими елементами дизайну і перенавантажити кімнату.