Поэтому это пространство должно быть как функциональным, так и эстетически привлекательным. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Плавающие полки

Кристин Фарнан, основатель Ridge Residential Design, говорит, что плавающие и открытые полки – это "легкий способ перенапрячься из-за неорганизованной полки".

Открытые стеллажи являются большой тенденцией для кухонь, но слишком много открытых стеллажей может создать хаотичный визуальный беспорядок, если полки не будут постоянно убраны и организованы,

– говорит Кристина Джаквинто, профессиональный организатор.

Хотя плавающие полки создают ощущение пространства, но они просто не практичны для большинства домохозяйств.

Тенденция полностью белой кухни

Полностью белые кухни были популярными для современного, минималистического тренда, но они впали в немилость дизайнеров.

"Мне не нравится тенденция полностью белых кухонь, потому что они требуют технического обслуживания и могут казаться стерильными", – высказался один эксперт.

По его словам, отсутствие контраста может сделать полностью белую кухню не вдохновляющей. И хотя они прекрасно выглядят на фотографиях, полностью белые кухни также будут показывать каждый разлив или пятно.



Дизайнеры не рекомендуют делать полностью белую кухню / Фото Unsplash

Чрезмерно декоративные плитки

Чрезмерно декоративные панели плитки могут перегружать пространство или затруднять обновление внешнего вида кухни в будущем.

Чрезмерно украшенные кафельные панели могут добавить пространству индивидуальность, но они могут легко столкнуться с другими элементами дизайна и перегрузить комнату.