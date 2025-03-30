Есть несколько хитростей, которые смогут придать такую атмосферу этому пространству. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на livingetc.

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Как сделать кухню дорогой на вид

Дизайнер интерьера Нина Лихенштайн рассказала, что, по ее мнению, такое "изысканная кухня".

Роскошь на кухне – это не только высококачественная отделка и дизайнерские этикетки. Это продуманные детали, многослойные текстуры и ощущение тепла, которое чувствуется возвышенным и привлекательным. Используя натуральные материалы, стратегическое освещение и хорошо продуманные элементы, вы можете создать пространство, которое излучает изысканность,

– сказала она.

Смешивание материалов. Если ваша кухня выполнена из одного материала и цвета, она будет иметь однообразный вид. Создание контраста является важнейшим правилом, которое следует запомнить, надеясь создать современный, впечатляющий дизайн кухни. Насыщенность текстуры делает ваш дом захватывающим.



Смешивание материалов на кухне делает ее изысканной / Фото Calder Design Group

Выбирайте натуральные материалы. Чтобы ваша кухня выглядела дороже, есть некоторые вещи, которые указывают на это, и ничто так не "кричит" о роскоши, как впечатляющая кухонная столешница из мрамора.

Поверхности из натурального камня, например мрамор, гранит или кварцит, мгновенно улучшают вид вашей кухни. Сложные прожилки мрамора или глубина высококачественного гранита создают ощущение роскоши и мастерства. Даже если вы работаете с более доступным материалом, выбор глянцевого полированного покрытия может добавить роскошного вида,

– говорят специалисты.

Уберите беспорядок. Беспорядок – главный "враг" дорогой кухни. Независимо от того, насколько роскошной на вид является ваша рабочая поверхность или сколько у вас современных вещей, если вы не думаете, как навести порядок на своей кухне, можно "попрощаться" с мечтой об элегантном пространстве.

Опрятная, не загроможденная стойка мгновенно повышает привлекательность кухни. Скрытые места для хранения мелкой бытовой техники помогают поддерживать элегантную эстетику, сохраняя необходимые вещи легко доступными.

Расположение освещения. Кухни высокого класса никогда не имеют только один источник света. На самом деле многослойное источник света также имеет силу изменить внешний вид пространства.

Сочетание окружающего, рабочего и акцентного освещения, например подвесных светильников над островом, светодиодов под шкафом, встроенного освещения и эффектных бра, создает глубину и дизайнерское ощущение,

– говорят специалисты.



Многослойное освещение делает кухню изысканной / Фото Anna van der Aar

Добавление растений на кухню. Это простой способ улучшить дизайн. К тому же есть много кухонных растений, которые будут процветать в этой среде. По словам экспертов, добавление растений в это пространство создает свежую, гостеприимную эстетику, которая смягчает твердые поверхности и соединяет пространство с природой.