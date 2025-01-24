Мають гарний вигляд, але непрактичні: 4 кухонних тренди, яких краще уникати

Найкращі кухні, безумовно, поєднують як естетичну привабливість, так і практичність. Однак, хоча певні тенденції і вражають візуально, проте можуть виявитися непрактичними і заважати щоденній роботі на кухні.

Насправді кухня – це величезна інвестиція, тому важливо зробити правильний вибір для своєї оселі і розуміти, які кухонні тенденції будуть більш стильними, ніж практичними, повідомляє 24 Канал з посиланням на idealhome.

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Відкриті стелажі. За останній час відкриті стелажі значно зросли в популярності в дизайні кухонь, і, ймовірно, ця тенденція збережеться і надалі. Хоча цей дизайнерський хід дає можливість надати простору відчуття персоналізації, важливо усвідомлювати його обмеження з точки зору практичності.

Хоча відкриті стелажі можуть створити естетично привабливе середовище, особливо якщо їх прикрашають спеціально підібраними предметами, цей варіант часто означає, що ви втрачаєте важливе місце для зберігання. Крім того, необхідно враховувати аспект прибирання оскільки пил на відкритих предметах накопичується швидше, особливо на тих, що використовуються нечасто.



Відкриті стелажі важко назвати практичним рішенням для кухні / Фото Cast London/Perrin & Rowe

Чорний матовий. Для тих, хто шукає натхнення для сучасного дизайну кухні, використання матових чорних елементів є дуже ефективним вибором. Це швидкий спосіб модернізувати вашу кухню, але він також вимагає обережності, оскільки на таких поверхнях можуть залишатися відбитки пальців.

Якщо ваша кухня слугує насамперед естетичній меті, то матові чорні шафи може бути доречним вибором. Але якщо це простір, де ви куховарите та часто контактуєте з поверхнями, то практичніше обрати світліші відтінки.

Мармурові поверхні. Багатьом подобаються мармурові стільниці на кухнях, але там теж є нюанси.

Білі поверхні відомі тим, що на них видно кожну пляму бруду. На стільницях, особливо з таких матеріалів, як мармур або кварц, можуть бути більш помітні плями кави або ж подряпини.

Повністю білі колірні схеми. Білі кухні завжди були в моді. Для тих, хто хоче візуально розширити маленьку кухню або додати світла у простір, білий колір може стати переконливим варіантом. Однак важливо враховувати практичність цього вибору.

Хоча білі кухні мають естетично привабливий вигляд, вони також можуть спричинити значні витрати на обслуговування. На білих поверхнях, як правило, видно кожну та пролиту рідину, що може вимагати частішого прибирання та догляду.



Біла кухня – не найпрактичніше рішення / Фото Future/Nathalie Priem