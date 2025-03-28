Тут знімали "Диявол носить Prada": який інтер'єр квартири, що продають за 8,95 мільйона доларів

Лофт в Сохо, який показали у культовому фільмі "Диявол носить Prada", виставили на продаж за 8,95 мільйона доларів. Цей простір є втіленням шикарного життя в Нью-Йорку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Квартиру з фільму "Диявол носить Prada" продають

Ця квартира використовувалася у фільмі, який світ побачив у 2006 році, як будинок персонажа Джеймса Холта, роль якого виконав Деніел Санжата. Саме тут на вечірці героїня Енді, яку зіграла акторка Енн Гетевей, знайомиться зі своїм майбутнім коханим Крістіаном Томпсоном у виконанні Саймона Бейкера.



Квартира з фільму "Диявол носить Prada" / Фото Mark Tauber

Лофт має 13-футову стелю, оригінальні коринфські колони та десятифутові вікна, що виходять на захід, які наповнюють житловий простір відкритого плану природним світлом і виходять на історичну архітектуру центру міста.

В оселі використано нейтральні відтінки та майстерно багатошарові дивани, мармурові журнальні столики та килими світлих тонів.



Лофт з фільму "Диявол носить Prada" / Фото Mark Tauber

Власники додали індивідуальні деталі по всьому простору, зокрема камінну кладку ручної роботи, плаваючі книжкові шафи та нестандартні металоконструкції для обробки приміщення в промисловому стилі.



Квартира з фільму продається з майже 9 мільйонів доларів / Фото Mark Tauber

Розкіш продовжується у виготовленій на замовлення кухні Boffi, створеній відомим дизайнером Марком Садлером. Як пишуть у виданні, поруч із великою барною стійкою, у кухонній зоні представлено також сріблясті стільниці.

Окрім вітальні та їдальні, основна спальня має унікальну вигнуту гардеробну, на яку можна піднятися. Також в оселі є оздоблена мармуром ванна кімната, глибока ванна та окремий душ.

Якщо говорити про саму будівлю, де розміщена квартира, то вона була збудована у 1900 році як частина універмагу, пізніше використовувалася як склад, а у 1999 році її переобладнали у житловий комплекс.

Власниками квартири є засновники дизайнерського магазину The Apartment.