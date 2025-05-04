"Холостяцьке" помешкання Вінстона Черчилля у Лондоні продають за 5 мільйонів доларів

Першу квартиру Вінстона Черчилля, розташована в елегантному та престижному районі Мейфер у Лондоні, виставили на продаж за 5 мільйонів доларів. Тут експрем'єр Британії мешкав з 1900 до 1905 року.

Нерухомість Вінстона Черчилля в Лондоні добре відома – від його дитячого дому на Сент-Джеймс-Плейс до останнього місця проживання на Даунінг-стріт, 10. І тепер, уперше за десять років, на ринок виходить ще одне визначне житло — його перша холостяцька квартира, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Яка всередині перша квартира Черчилля

Площа апартаментів становить приблизно 101 квадратний метр. Це двокімнатна квартира, розташована над сигарним магазином, у будівлі з теракотової цегли, спроєктованій архітектором сером Ернестом Джорджем у 1888 році. Інтер'єр помешкання — приклад того, як розкішний дизайн виграє від поєднання різних текстур.

Зовні будівля витримана в стилі раннього Відродження, а сама квартира має дев'ять вікон подвійної висоти / Фото Wetherell

Головна спальня у квартирі Черчилля / Фото Wetherell

Спальня Черчилля гідна королівських осіб — із рожевим шовковим узголів'ям та постільною білизною, кришталевою люстрою і металевим рожевим пуфом біля підніжжя ліжка. Дзеркало на шафі прикрашене деталями у стилі ар-деко, а пухнастий килим додає ще більше текстурності простору.

Друга спальня зберігає розкішну атмосферу головної (особливо завдяки ефектній люстрі), але виконана в більш нейтральній палітрі – у білому кольорі / Фото Wetherell

Кухня – сучасна й класична водночас, з білими шафками та нержавіючою технікою, що створюють чистий і свіжий вигляд / Фото Wetherell

Вітальня — справжній зразок вдалого міксу текстур: тут є велюрове крісло, металевий пуф та багаторівневе освітлення, які разом створюють елегантний, гармонійний простір / Фото Wetherell